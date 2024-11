Inter in ansia per Calhanoglu . Il centrocampista si è fermato con la Turchia per un fastidio nella stessa zona del recente infortunio. Il club nerazzurro ha chiesto un rientro anticipato per un supplemento di esami, ma al momento la nazionale turca non ha dato l'ok.

"Una data di rientro c’è, ma non è quella che si aspettavano all’Inter. Perché Hakan Calhanoglu al momento rimane in Turchia con la sua nazionale, anche da infortunato. Anche se domani sera non giocherà nella sfida di Nations League con il Montenegro, anche se in viale della Liberazione ieri si sono mossi da subito, attivando i contatti con la federcalcio turca per organizzare un ritorno anticipato in Italia. Nulla di fatto: a meno di colpi di scena, l’Inter potrà rivedere Calha — e ricontrollare la situazione con nuovi esami — solo da mercoledì in poi, come previsto prima che il giocatore si infortunasse", si legge su La Gazzetta dello Sport.