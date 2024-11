Sky – Sospiro di sollievo Calhanoglu, piano Inter tra Turchia e Verona

Aggiornamenti anche da Sky Sport sulle condizioni di Hakan Calhanoglu dopo l’infortunio accusato in nazionale. Il centrocampista questa mattina non si è allenato coi compagni, ma non è programmato un suo rientro anticipato: l’Inter lo attende mercoledì.

Queste le parole di Matteo Barzaghi a Sky dalla Pinetina: “Gli esami che ha svolto ieri hanno fatto tirare a tutti un sospiro di sollievo. Non pare uno stop di grave entità, ma visto il precedente infortunio in quella zona, l’Inter avrebbe voluto verificare subito il tutto. Al momento si è deciso che resta in nazionale e parlerà oggi con Montella. Non dovrebbe giocare questa sfida, poi dopo la gara rientrerà a Milano nella giornata di mercoledì, per approfondire la situazione.