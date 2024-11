Il rigore sbagliato contro lo Young Boys? Non ho potuto spiegare quella situazione, per me era un disastro perché ho sbagliato. Certo che volevo segnare l'1-0: non giochi tanto, poi il mister ti dà l'opportunità e tu vuoi fare bene… Ok è un rigore, ma anche se poi abbiamo vinto, rimaneva la mia colpa. Mi critico tanto, non critico mai gli altri, guardo sempre me stesso per primo. Sono stati 2-3 giorni difficili per me, poi ho avuto un'infezione e non vedevo nulla dall'occhio sinistro, era grave. Ora sono tornato, sto bene e spero di giocare ora all'Inter: farò tutto il possibile per aiutare la squadra e per andare avanti.