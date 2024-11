A due settimane dal rientro in campo, l'Inter rischia di perdere nuovamente il suo giocatore indispensabile, Hakan Calhanoglu . Il centrocampista ha accusato un problema muscolare nel corso di della gara tra Turchia e Galles. "Non ero ancora pronto. Lo stesso punto in cui avevo accusato fastidio ha ricominciato a farmi male. Così non ho corso rischi, ha iniziato a pizzicare. Domani (oggi, ndr) faremo una risonanza magnetica", ha detto Calha.

"Al momento esiste quindi il timore di una possibile ricaduta, anche se il calciatore spera di essersi fermato in tempo. Qualora fosse un falso allarme Calhanoglu potrebbe anche eventualmente, come già anticipato dal suo allenatore, scendere in campo martedì contro il Montenegro. Non fosse così, il responso medico stabilirà l’entità del possibile ko del centrocampista e la stima di un suo futuro ritorno sul verde. All’Inter in ogni caso si auspicano che il regista venga risparmiato per il prossimo match della sua nazionale".