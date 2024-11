Sostituito per precauzione nella gara giocata dalla Turchia contro il Galles, nel postpartita Hakan Calhanoglu, ai microfoni dei media turchi, ha parlato così delle sue condizioni: "Dato il calendario di partite molto intenso, il mio tempo di riposo è stato breve. Sono passate due settimane dal mio infortunio, ma la stessa zona mi ha fatto di nuovo male e ha cominciato a pizzicare. Non volevo correre rischi: domani faremo una risonanza magnetica. Non sono del tutto pronto", ha dichiarato.