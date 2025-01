All'appello mancano Di Gennaro, Acerbi e Correa. Il difensore lunedì tornerà in gruppo, anche per l'argentino breve stop

Senza Supercoppa e con qualche giocatore in meno. La trasferta di Riad non è stata proprio positiva per l'Inter. Inzaghi, però, vuole subito ritrovare la sua squadra a Venezia. Ritroverà Pavard e le notizie arrivate dallo staff medico su Calhanoglu e Thuram sono positive. Il turco dovrebbe tornare a disposizione mercoledì col Bologna, il francese sarà già in camp domenica.

All'appello manca ancora Acerbi che salterà anche la gara di Venezia, ma come anticipato da FCINTER1908 dovrebbe tornare in gruppo da lunedì. Ieri esami anche per Correa: "si è notata un’elongazione al soleo della gamba sinistra. Lo terrà fuori per la prossima sfida, mentre potrebbe esserci in quella in casa col Bologna o nella successiva contro l’Empoli di domenica 19", riporta La Gazzetta dello Sport.