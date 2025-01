Buone notizie dall'infermeria per Inzaghi. L'Inter dovrebbe recuperare Thuram e Pavard a Venezia, prossima settimana il centrale

Di ritorno da Riad, dove l'Inter ha perso la Supercoppa col Milan, la squadra di Inzaghi si rimette al lavoro in vista della sfida di domenica con il Venezia. Il tecnico dei nerazzurri spera di recuperare qualcuno dei suoi giocatori, usciti con qualche acciacco dalla finale e dalla semifinale.

Già dal prossimo turno di campionato si rivedrà Benjamin Pavard, che ha finalmente smaltito il lungo infortunio. Saranno regolarmente a disposizione anche Stefan De Vrij, uscito ieri per crampi, e Marcus Thuram, recuperato dopo l'affaticamento subito contro l'Atalanta. Nella giornata di domani, invece, Joaquin Correa svolgerà le visite mediche per capire l'entità del problema muscolare accusato in questi giorni.