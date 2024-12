Piano piano Inzaghi sta recuperando tutti gli infortuni che lo avevano costretto a schierare gli stessi giocatori in difesa per più partite. De Vrij è a posto e ci sarà col Cagliari, questa la sitazuone degli altri difensori:

"De Vrij è ormai recuperato (lunedì l’olandese ha giocato uno spezzone) ma potrebbe ripartire dalla panchina per non rischiare in vista della supersfida di Supercoppa con l’Atalanta. Le buone notizie arrivano da chi nei giorni scorsi era rimasto ai box: Darmian, fuori con il Como per un problema al ginocchio, ieri ha lavorato a parte ma è in netto miglioramento e Inzaghi deciderà oggi se portarlo a Cagliari. Per Acerbi e Pavard la speranza resta sempre quella di riaverli a disposizione a Riad", scrive La Gazzetta dello Sport.