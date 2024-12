Feste di Natale in casa Inzaghi. La moglie Gaia Lucariello ha postato le foto della vigilia in famiglia: con lei e il mister ci sono i loro due figli, Lorenzo e Andrea, e c'è anche il figlio maggiore, Tommaso, nato dalla precedente relazione con Alessia Marcuzzi. La moglie dell'allenatore nerazzurro però ha postato sulle sue stories anche le foto di una 'disavventura' social. In un post ha invitato i follower a diffidare di un account che utilizza il nome dell'allenatore interista ma non è lui. Perché il mister per scelta non ha al momento un profilo sui social.