Le parole del tecnico dell'OM: "Non so se potrà rientrare prima della fine della stagione. Mi dispiace per questa situazione, sono triste"

Intervenuto oggi in conferenza stampa, Roberto De Zerbi, tecnico dell'Olympique Marsiglia, ha parlato così del grave infortunio di Valentin Carboni: "Non so se potrà rientrare prima della fine della stagione. Mi dispiace per questa situazione, sono triste. Ha l’età di mio figlio, è un giocatore molto forte nonostante la giovane età. È arrivato infortunato dalla Copa América, è rientrato tardi con noi, non è riuscito a partire nel migliore dei modi, ha dovuto fermarsi per tre settimane.