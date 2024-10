Il talento argentino di proprietà dell'Inter si è rotto il crociato e ha deciso di operarsi in Spagna seguendo il suo ex compagno

Dopo il grave infortunio che lo terrà fuori per tutta la stagione, Valentin Carboni pensa al futuro e all'operazione per tornare in campo il prima possibile. Come rivelato da Fcinter1908 nella serata di ieri, l'argentino stava valutando dove effettuare l'operazione, oggi è arrivata la notizia della sua scelta.