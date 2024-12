Il ritorno dell'olandese dopo la sindrome influenzale consente a Inzaghi di utilizzare in caso di necessità Darmian come braccetto

L'Inter si prepara per la delicata sfida dell'Olimpico in casa della Lazio di lunedì sera. Inzaghi potrà riavere a disposizione Dumfries, assente a Leverkusen per una sindrome influenzale ora passata. E avrà così un'opzione in più in difesa.

"Dumfries non ha avuto problemi di rientro. Era già a Milano e ieri si è allenato. La sindrome influenzale che lo ha costretto al forfait a Leverkusen è dimenticato. Con la Lazio sarà lui titolare anche per… Acerbi: Inzaghi è infatti contato con gli uomini in difesa e vuole “tenere” Darmian come alternativa in caso di necessità, lasciando a Dumfries via libera in fascia", sottolinea La Gazzetta dello Sport.