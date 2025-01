Hakan Calhanoglu , come Acerbi, ha lasciato la Pinetina dopo la seduta di allenamento personalizzato che ha svolto ad Appiano Gentile. Il calciatore turco in Supercoppa si era procurato una lieve elongazione agli adduttori della coscia destra. Ma i tempi di recupero si sono allungati quando, prima della partita con il Bologna, è stato fermato da un fastidio al polpaccio. Ora lavora per recuperare dal problema, ma ovviamente non sarà presente mercoledì a Praga.

Il calciatore turco ha messo nel mirino la certezza del ritorno nel derby e spera di essere al massimo per il 2 febbraio. Difficilmente sarà rischiato domenica con il Lecce e si pensa quindi che possa essere riaggregato al gruppo in vista della gara col Monaco, ultima del girone di qualificazione della CL, in calendario il 29 gennaio. Magari andrà in panchina in quell'occasione, in vista proprio della gara con i rossoneri.