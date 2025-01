Il difensore non si sente ancora a posto, ma sono state escluse nuove lesioni. Non ci saranno ingressi in difesa in questo mercato

"Oltre a Calhanoglu, all’appello dei titolarissimi mancherà ovviamente anche Acerbi, ormai fuori da due mesi. Il centrale dello scudetto è tornato in panchina con Bologna ed Empoli, ma ieri ha lavorato a parte: non si sente ancora al meglio e l’appuntamento con il ritorno in campo continua a slittare ogni volta un po’ più in là (Inzaghi e il suo staff decideranno solo oggi se portarlo a Praga). La buona notizia è che non ci sarà da aspettare molto, almeno stando a quanto emerso dagli esami strumentali ai quali Acerbi si è sottoposto ieri mattina: i controlli hanno escluso lesioni, per il recupero definitivo è solo questione di tempo. E di buone sensazioni, quelle che ancora il giocatore non avverte in campo", sottolinea La Gazzetta dello Sport.