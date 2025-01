Dopo la vittoria contro l'Empoli, che ha tenuto la squadra in scia al Napoli di Antonio Conte, l'Inter di Simone Inzaghi è tornata subito al lavoro ad Appiano Gentile per preparare la trasferta importantissima di Praga contro lo Sparta in Champions League.

Come riferisce Sky Sport, Davide Frattesi, che resta al centro di voci di mercato, è ormai pienamente recuperato e sarà dunque a completa disposizione dell'allenatore per la partita. Chi va velocemente verso il recupero è anche Joaquin Correa, che ha lavorato a buon ritmo sul campo e che tornerà a lavorare in gruppo dalla giornata di giovedì, dato che non è nella lista per l'Europa. Capitolo a parte meritano gli altri acciaccati: Bisseck e Calhanoglu, più indietro, hanno lavorato a parte: secondo Sky, l'obiettivo di Inzaghi è recuperarli per il Monaco o, al più tardi, per il derby del 2 febbraio contro il Milan.