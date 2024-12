Icardi si è operato al ginocchio: “Grazie ai medici. Torno presto”

Ha deciso di operarsi in Argentina ed è arrivato il giorno dell'intervento al ginocchio. Mauro Icardi, da Buenos Aires, ha scritto un post per aggiornare i suoi tifosi sulle sue condizioni. L'ex attaccante nerazzurro era uscito in barella durante la sfida di Europa League contro il Tottenham e il giorno dopo gli esami avevano evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio destro. Una sentenza: per lui stagione finita. Il calciatore, che vive un momento personale dedicato data la separazione dalla moglie, Wanda Nara, che nei giorni scorsi lo ha denunciato e lo ha cacciato di casa, ora pensa a rimettersi in sesto.