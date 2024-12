L'Inter scenderà in campo questa sera a Cagliari. Inzaghi non vuole sentir parlare di turnover in vista della Supercoppa, oggi scenderà in campo la miglior formazione possibile. Scelte obbligate nel reparto difensivo per il tecnico.

"Per limitare l’emergenza in difesa, Simone Inzaghi ieri ha fatto salire sull’aereo per Cagliari anche Motta: omonimo di un grande ex (e ora grande rivale), si chiama Matteo ed è uno dei tanti baby della Primavera dei miracoli di Zanchetta. Di professione esterno mancino, all’occorrenza può pure aggiungersi alla batteria dei centrali ora ridotta all’osso. In Sardegna non ci saranno, infatti, né Francesco Acerbi né Benjamin Pavard (entrambi dovrebbero comunque partire per la missione araba in Supercoppa), ma ha alzato bandiera bianca anche Matteo Darmian, un possibile “braccetto” all’occorrenza. L’azzurro non si è ancora allenato con la squadra, ma lo farà dopo questo impegno di A per cui l’Inter non vuole alcun rischio. A Cagliari presenterà, infatti, la formazione titolare, col recuperato De Vrij tra Bisseck e Bastoni, il solito trio Barella-Calha-Micki in mezzo e la ThuLa davanti", scrive La Gazzetta dello Sport.