86 punti in 36 partite per l'Inter di Simone Inzaghi nel 2024, in attesa di Cagliari-Inter

"L'Inter ha visto i nuvoloni scuri solo un paio di volte, poi si goduta un'annata di sole. I nerazzurri si apprestano a chiudere uno degli anni solari più performanti di sempre. Meglio dell’annata dei record del 1989 e anche della stagione del Triplete". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport sul rendimento dei nerazzurri nel 2024. Inzaghi e i suoi hanno infatti totalizzato 86 punti (potenzialmente 89 in caso di vittoria contro il Cagliari) in 36 partite, segnando ben 89 gol e subendone solo 26. Miglior attacco e miglior difesa del 2024, pur con una partita in meno. Due sconfitte, una contro il Sassuolo a campionato già vinto e una nel derby di settembre contro il Milan.

"Un successo contro il Cagliari permetterebbe a Inzaghi di chiudere il 2024 a 89 punti. Dal 2007 a oggi ha fatto meglio solamente nel 2021, quando ha concluso con 104 punti in 43 partite (32 successi, otto pareggi e tre sconfitte). Sei in più rispetto al 2024, la stagione della seconda stella. Se prendiamo un’annata con più o meno le stesse partite, però, la migliore resta il 2007. Quella di Mancini in panchina, Ibra e Cruz in attacco, Stankovic a centrocampo, Samuel e Maicon in difesa. In quell’occasione i nerazzurri toccarono 92 punti in 37 gare con 79 gol fatti, 28 subiti, una sconfitta e 8 pareggi. Nel 2010 invece, la stagione del Triplete, l’Inter collezionò 61 punti in 38 partite (18 vittorie e 6 ko). Gli anni peggiori sono stati il 2013 e il 2014: 50 punti in 37 partite. Nel giro di dieci anni il destino è cambiato", sottolinea poi La Rosea.