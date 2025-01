"Solo appena più grave, invece, il guaio di Correa. Anche la sua infatti è un’elongazione, ma al soleo della gamba sinistra e soprattutto non lieve come quella di Calha. Significa che resterà a riposo contro i lagunari, puntando a rimettersi in carreggiata per il Bologna. Tra Venezia e sempre il Bologna, peraltro, rientreranno pure Pavard e Acerbi. Il primo è guarito e deve solo recuperare la condizione. Quindi, per accelerare i tempi, contro la squadra di Di Francesco, potrebbe giocare già uno spezzone. L’ex Lazio, invece, tra domani e sabato potrebbe tornare in gruppo. E poi, lavorando con profitto per qualche seduta, essere convocato per la sfida con la squadra rossoblù. Nessuno problema, infine, per De Vrij, alle prese con i crampi nel finale del derby, e Bisseck, solo un po’ di normali ammaccature".