"Calha verrà rivalutato di giorno in giorno, ma salterà la trasferta veneziana per essere al proprio posto in casa contro il Bologna mercoledì. Quindi, nell’immediato, si ripropone il problema della sostituzione del regista. Le critiche che hanno investito il povero Asllani non dovrebbero togliergli la possibilità di riprovarci dall’inizio, nonostante le tante occasioni buttate via per un deficit di personalità. Occhio, però, anche alla possibilità di ripescare Piotr Zielinski in posizione centrale. Il polacco calpesta quelle zolle in nazionale e ha già fatto questo ruolo a Milano contro la Juve. In ogni caso, le mezzali titolari, Barella più Mkhitaryan, e i tenutari delle fasce, Dumfries più Dimarco, aiuteranno a dare stabilità alla linea a cinque", aggiunge il quotidiano.