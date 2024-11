Per il difensore nerazzurro, da quanto riporta la società nerazzurra sul suo sito ufficiale, "si tratta di una distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana". Uno stiramento solitamente richiede per il recupero almeno 3-4 settimane di stop e terapie. Mister Inzaghi perderà per un po' una pedina importante per la sua difesa. Il difensore francese salterà sicuramente le gare di campionato contro Fiorentina, Parma e Lazio, quella di Champions contro il Leverkusen e quella degli ottavi di Coppa Italia contro l'Udinese. Si vedrà se il giocatore riuscirà a recuperare per la gara contro il Como. Ma lo staff medico e quello tecnico lavoreranno per garantire la sua presenza nella torneo di Supercoppa Italiana che si giocherà a Riad nei primi giorni di gennaio.