Le difficoltà sono proprio in difesa, anche se per Acerbi ci sono speranze che possa tornare a disposizione già per la trasferta di Firenze. Come Frattesi (infiammazione alla caviglia sinistra), anche l’ex-Lazio ieri si è limitato ad un lavoro differenziato ma sul campo. Il programma non cambierà nemmeno oggi. Se tutto procede secondo le previsioni domani entrambi dovrebbero tornare in gruppo e candidarsi per il viaggio in Toscana. Difficile, però, immaginarli tutti e due titolari.