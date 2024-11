"Sembrano buone, invece, le notizie riguardanti Acerbi e Frattesi, i due giocatori assenti in Champions League. Oggi dovrebbe continuare a svolgere un lavoro differenziato, ma già domani potrebbero tornare in gruppo, così da essere entrambi a disposizione per domenica. Nessuno dei due, in ogni caso, partirebbe titolare. De Vrij in difesa e il rientro di Mkhitaryan dal primo minuto garantiscono Inzaghi. L’Inter va alla ricerca di una vittoria d’alta classifica, che manca dalla sfida con l’Atalanta del 30 agosto", aggiunge Gazzetta.