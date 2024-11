Atalanta da scudetto?

"Non più di un mese fa avevo qualche perplessità, visto la squadra di adesso faccio fatica a non metterla nel lotto. Fa rotazioni costanti e non cala mai la qualità. Il calcio di Gasperini ormai è consolidato, ha un impianto di gioco collaudato difficile da contrastare. E' cambiata la mentalità di questa squadra, come per l'Inter, la coppa ha fatto scattare quel clic che serviva".