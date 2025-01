"Tutti e tre erano usciti acciaccati per motivi diversi dal derby di Riad con il Milan, ma i campanelli di allarme della finale di Supercoppa sono rientrati nel giro di poche ore. A guidare il gruppo oggi alla Pinetina, insieme al capitano Lautaro e al vice Barella, ci sarà anche Marcus Thuram, rimasto in panchina nella finale di Supercoppa per precauzione, dopo il fastidio accusato nella semifinale con l’Atalanta. Tikus sta bene e a Venezia lì davanti farà coppia con il gemello Lautaro. È la medicina migliore per mettersi alle spalle il mal di testa da derby: l’argentino ha ripreso a segnare il 6 gennaio proprio contro i rossoneri, il francese non vede l’ora di marchiare il 2025 appena iniziato", aggiunge Gazzetta.