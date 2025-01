Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Arturo Di Napoli ha fatto il punto sulla Supercoppa che si è disputata in Arabia. "Il Napoli ha questa grande fortuna di preparare le partite senza dover cambiare programma per le coppe, l'Atalanta è concentrata sul campionato e l'Inter in Supercoppa ha pagato 20 minuti di blackout ma rimane la più forte".