E' terminato poco fa l'allenamento mattutino in casa Inter dopo la gara di ieri sera contro il Parma. Prosegue il recupero di Francesco Acerbi , che, come sottolinea Sky Sport, ha svolto un lavoro personalizzato sul campo.

Domani dovrebbe fare metà col gruppo e, se tutto procede secondo programma, lunedì potrebbe essere in gruppo e partire per Leverkusen. Questa è l’idea. Tutto da verificare giorno per giorno.