Le parole del giornalista: "Il capitano non segna (in Italia) da un mese. E anche se prova a far finta di nulla, si vede che soffre l’astinenza"

Marco Astori Redattore 7 dicembre 2024 (modifica il 7 dicembre 2024 | 12:16)

Nel corso del suo editoriale per Calciomercato.com, Sandro Sabatini, giornalista, ha commentato così i risultati di Inter e Atalanta di ieri: "Guarda, anzi guardate tutti voi uomini di calcio, che questa Atalanta è forte, fortissima come il suo uomo di punta, che si chiama Ademola Lookman, "quello" della tripletta di Europa League che adesso diventa "questo" del tricolore Scudetto. Chissà. Certo che la vittoria sul Milan significa primato in classifica almeno per un week end. Complimenti a una squadra meravigliosa che vola sullo slancio di nove vittorie consecutive e da Bergamo Alta guarda tutti dall’alto, sfruttando il drone dell’anticipo del venerdì sera.

L’Atalanta comanda la serie A, almeno per un weekend. Certo, il Napoli ha la possibilità di tornare capolista, battendo la Lazio. Ma domenica notte Antonio Conte sarà assai sotto pressione. Pressione sul Napoli che peraltro aveva già messo l’Inter qualche ora prima. Nella squadra di Inzaghi, stanno tutti bene. Tutti meno uno: Lautaro. Il capitano non segna (in Italia) da un mese. E anche se prova a far finta di nulla, si vede che soffre l’astinenza. Che i gol non siano tutto, nella vita, è peraltro testimoniato dalla panchina per 76 minuti che Gasperini ha impartito a Retegui. Che non sarà un fenomeno - d’accordo - ma è pur sempre il miglior marcatore della Serie A. Boh…".