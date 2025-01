"Simone ha diretto l’allenamento nella sua casa araba, lo stadio dell’Al-Riyadh, dopo che Thuram era andato a farsi visitare l’adduttore sinistro in un ospedale della zona scelto dallo staff dell’Inter. Il guaio che lo aveva costretto a fermarsi nel bel mezzo della semifinale con l’Atalanta è in fase di risoluzione, non c’è lesione, ma solo una piccola elongazione: ciò basta per conservare una speranza, minima a dirla tutta, di vederlo in panchina. Dipenderà dal nuovo esame che si terrà oggi alla vigilia, ma per lo meno si è sgombrato il campo da rischi peggiori: non è più in dubbio il suo ritorno in Serie A per la sfida di Venezia il 12 gennaio", scrive La Gazzetta dello Sport.