Si avvicina l'appuntamento con la finale di Supercoppa Italiana, in programma lunedì sera a Riyad. Le ultime da casa Inter raccontano di un Thuram sempre più in dubbio per il match contro il Milan: l'attaccante francese ha riportato una lieve elongazione agli adduttori della coscia sinistra che potrebbe costringerlo a saltare il derby. In questo caso Inzaghi dovrà scegliere il partner di capitan Lautaro fra Taremi, Arnautovic e Correa: valutiamo pro e contro di ogni possibilità.