Notizia numero due: Calhanoglu viaggia verso il Bologna, complicato immaginarlo a posto per il Venezia. È la situazione, in ogni caso, meno semplice come lettura per Inzaghi e lo staff medico. Il turco ha avvertito un fastidio durante il derby, neppure minimo per spingerlo a chiedere il cambio durante il primo tempo. Fastidio che c’era anche ieri, ma l’Inter ha preferito prendersi qualche ora prima di prendere una decisione. Se stamattina il regista non si sentirà a posto, dopo una valutazione ad Appiano, nel pomeriggio o al più tardi domani mattina si sottoporrà ad esami strumentali per valutare la situazione. Siamo di fronte a un periodo pieno di impegni, questo è il sottotitolo sempre presente nei ragionamenti di Inzaghi. L’imperativo è quello di non rischiare, ecco perché molto difficilmente domenica il turco sarà titolare. Notizia numero tre: Correa. L’attaccante ha riportato un problema muscolare al polpaccio sinistro nell’ultimo allenamento prima della finale di Supercoppa. A Riad due sere fa era in panchina per far numero: oggi sono previsti esami strumentali, la speranza di Inzaghi è quella di non perderlo a lungo. Ma intanto il tecnico può consolarsi con i progressi di Thuram: il francese a Venezia ci sarà, fosse per lui sarebbe sceso in campo anche contro il Milan.