Nella lunga lettera a The Players Tribune, Adriano Leite Ribeiro ripercorre le tappe che l'hanno portato alla decisione di lasciare l'Inter e l'Italia per tornare a casa. Una decisione sofferta, frutto di una sofferenza interiore indicibile.

"Ho provato a fare quello che volevano loro. Ho cercato di fare accordi con Roberto Mancini. Mi sono impegnato con José Mourinho. Ho pianto sulla spalla di Moratti. Ma non riuscivo a fare quello che loro mi chiedevano. Stavo bene per qualche settimana, non bevevo manco un goccio, mi spaccavo di allenamenti, ma poi c’era sempre una ricaduta. E tutti mi criticavano. Non ce la facevo più.