Quest'anno il sesto campionato brasiliano conquistato dal Flamengo compie 15 anni. Per celebrare la data, l'ex difensore Ronaldo Angelim ha riunito i suoi ex compagni di squadra. Durante l'incontro tra ex compagni, Adriano ha rivelato di aver mentito su un infortunio che lo ha portato fuori da una partita decisiva nel tratto finale del Brasileirão 2009.