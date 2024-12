Il portiere spagnolo, arrivato questa estate in nerazzurro, non ha ancora potuto debuttare con la nuova maglia

Arrivato all'Inter questa estate, proveniente dal Genoa, Josep Martinez non è ancora riuscito a fare il suo debutto ufficiale con la maglia nerazzurra. Sergio Barila, il suo agente, ha fatto il punto della situazione ai microfoni di calciomercato.it: "È una decisione dell'allenatore. Josep si sta allenando per essere preparato quando arriverà l'occasione, per poter fornire la prestazione di cui la squadra ha bisogno. A livello personale sono sicuro che i tifosi saranno contenti di lui. I suoi compagni lo hanno accolto molto bene nello spogliatoio, aiutandolo a inserirsi velocemente nella squadra. Ha un buon rapporto e feeling con tutti".

"Se si sente pronto a raccogliere l'eredità di Sommer? Se l'Inter ha scelto Josep, è perché era convinta al cento per cento del suo livello. Adesso sta andando in campo un altro portiere, ma quando lui giocherà, dimostrerà che la scelta del club è stata giusta. Rispetta la decisione dell'allenatore. Lui lavora per essere pronto a dare il massimo quando arriverà il suo momento. Se ha scelto l'Inter, è perché è convinto di poter fare il portiere dell'Inter per tanti anni".