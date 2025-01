"Il campionato finora è combattuto, tutte le squadre se la giocano, sono attaccate. Hanno avuto un percorso incredibile, con continuità. La stagione è complicata, la Supercoppa, come ha detto Inzaghi, con questo nuovo format ti obbliga a giocare due partite in pochi giorni. Diventa ancora più complicato vincere, quest'anno si affrontano le migliori squadre in Italia. Le tre realtà più importanti per numero di trofei e la rivelazione, l'Atalanta, che vuole farsi largo tra le grandi potenze. L'Atalanta ora è una realtà"

"La preparazione conta più che in altre sfide, affronti squadre del tuo stesso livello. Hanno caratteristiche per metterti in difficoltà, ci si gioca tutto in 90'. Ogni pallone, ogni centimetro può essere decisivo, i dettagli fanno la differenza. Inzaghi e il suo staff sono sempre minuziosi nel preparare i match. L'Atalanta è cambiata ma i principi di Gasperini restano gli stessi. Per mettere in difficoltà l'Inter devi fare una partita di grande aggressione, aggressività, mi aspetto un'Atalanta tosta nonostante le assenze. Sarà in ogni caso una partita combattuta, l'Inter dovrà essere attenta e concentrata per tutti i 90', non sarà la stessa partita che abbiamo visto ad agosto"