"Giocare all'attacco per lo Young Boys potrebbe non essere una cattiva notizia per l'Inter, alla vigilia pensavo che Magnin optasse per una formazione conservativa, invece può aiutare l'Inter. L'Inter non deve sottovalutare nulla. Anche per l'età di alcuni giocatori, l'obiettivo, dopo la finale persa di Istanbul e la vittoria della seconda stella, è inconsciamente la vittoria della Champions, l'Inter ha tutte le qualità per poterlo fare. Deve essere bravo Inzaghi a trovare le motivazioni, arrivare tra le prime 8 e dare la precedenza al campionato nei mesi centrali"