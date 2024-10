Federico Balzaretti, ex giocatore, intervenuto in diretta a Cronache di Spogliatoio, ha parlato così della crescita di Marcus Thuram all'Inter

Federico Balzaretti, ex giocatore, intervenuto in diretta a Cronache di Spogliatoio, ha parlato così della crescita di Marcus Thuram all'Inter: "I numeri che lui sta facendo e che può continuare a fare sono lo step che nella mia carriera, giocando insieme, ho visto fare: a Ibrahimovic, che era un giocatore da 10 ed è diventato da 30, e da Cavani, che ha fatto uguale. Cavani si è avvicinato di più alla porta, Ibra ha cambiato la sua attitudine: lui giocava tanto per far giocare bene gli altri, come fa Thuram, per poi diventare un attaccante che la risolveva lui".