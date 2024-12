Lunga intervista di Nicolò Barella a Dazn. In un passaggio, il centrocampista nerazzurro esprime tutto il suo amore per l'Inter, un amore incondizionato che l'ha portato a non considerare neanche eventuali offerte per andare via.

"Mi piacerebbe essere ricordato per aver fatto qualcosa di grande per l'Inter. Nel calcio può succedere di tutto, gente che va, gente che viene. Ma io ho sempre manifestato l'intenzione di rimanere all'Inter. Vedo un progetto serio e la possibilità di fare qualcosa di grande. Non ho mai fatto credere a nessuno in nessun modo di voler andare via o di poter portarmi via.