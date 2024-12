Quanti punti servono per qualificarsi alla fase eliminazione diretta della nuova Champions? Mancano due giornate alla fine del maxi girone e cominciano i vari calcoli per le squadre. L'Inter è sesta in classifica e dovrà affrontare, a gennaio, Sparta Praga in trasferta e Monaco a San Siro. Intanto, però, iniziano le simulazioni dei vari siti di statistica. Quante chance ha l'Inter di finire direttamente tra le prime otto in classifica? Vediamo l'esito delle simulazioni