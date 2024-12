Nell'intervista rilasciata a Libero, Alessandro Bastoni ha commentato anche le dichiarazioni del compagno di squadra, Denzel Dumfries. L'olandese in un'intervista aveva dichiarato in merito al rinnovo che "ci abbiamo messo un po’ perché i soldi sono importanti".

"Ha ragione Denzel. Sono una parte importante del nostro mestiere. Abbiamo carriere che non durano in eterno e uno dei nostri obiettivi è mettere da parte il più possibile. Ma conta soprattutto stare nel posto in cui vuoi stare. E io voglio stare qui".