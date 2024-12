Benitez: “Champions, Inter resta solida: la forza degli uomini di Inzaghi…”

Rafa Benitez alla Gazzetta dello Sport ha parlato così delle italiane in Champions League e in particolare dell’Inter

“L’Inter è solida: a Leverkusen può essere stata un filo sotto rendimento ma ha subito gol proprio quando sembrava che nulla avrebbe sbloccato lo 0-0. Troppo forti gli uomini di Inzaghi per non pensare di ritrovarseli direttamente agli ottavi”, ha detto l’ex tecnico nerazzurro.

Sul cammino delle italiane in Champions, Benitez ha aggiunto: "Spesso, e a sproposito, si parla di calcio italiano in difficoltà. Ma questo è il Paese che due anni fa ha mandato l’Inter in finale in Champions, la Roma in quella di Europa League e la Fiorentina in Conference. E adesso quattro potrebbero entrare dalla porta principale".