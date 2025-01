Fin qui l'ottimo cammino in Champions dell'Inter , ha portato nelle casse del club nerazzurro ben 23 milioni di euro. Questo ha sicuramente delle ripercussioni in positivo per le casse nerazzurre. "L'idea è quella di arrivare molto vicino al pareggio di bilancio e quindi avere la possibilità di ridurre una parte dell'indebitamento e intervenire sul mercato laddove è necessario", spiega Marco Bellinazzo a Radio Nerazzurra.

"Perché Oaktree non ripiana buona parte del debito? L'Inter da alcuni anni ha questa voce relativa agli interessi sul debito che è più o meno sui 30 milioni, dunque l'ideale sarebbe potersi liberare da questa zavorra. Il perché Oaktree non abbia ancora deciso di operare in questa direzione, non saprei. Posso dire che magari sta considerando quella che è la naturale scadenza del bond come periodo di riferimento come eventuale cessione del club, piuttosto che l'impegno per lo stadio che sarà a carico della proprietà con una parte di finanziamenti".