Il vero Lautaro Martinez sta tornando. Lo dicono i numeri, i dati delle sedute svolte ad Appiano Gentile dal capitano nerazzurro. Ecco quanto evidenziato dalla Gazzetta dello Sport oggi sul centravanti argentino. "All’Inter basta esplorare il Gps che accompagna i giocatori in ogni allenamento: già prima dell’ultima trasferta di Champions, in cui ha riposato soltanto per turnover, Lautaro Martinez aveva ritrovato dati fisici da top. Più o meno quelli dei suoi giorni migliori, ed è la notizia che fa felice Simone Inzaghi in questo fine 2024-inizio 2025 ad altissima intensità.