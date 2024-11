"Per me il Napoli ha preso un top allenatore, i risultati parlano per lui. Il suo modo di lavorare riesce a dimostrare subito la sua impronta, sia a livello tattico che di mentalità. Per me sarà sicuramente una pretendente al titolo, anche perché potrà pensare solo al campionato, con meno partite nelle gambe e questo alla lunga sicuramente può pesare tantissimo. Juventus e Atalanta, insieme al Milan, sono squadre pronte per vincere lo scudetto, ed anche loro arriveranno fino in fondo a giocarsi qualcosa di importante".

"La mia esperienza mi dice che chiunque tiri in porta è sempre difficile da affrontare (ride, ndr). Sono coppie molto diverse tra loro, ma per entrambe devi essere molto preparato, reattivo e concentrato per opporti alle loro qualità. Tutti e quattro hanno grande qualità ed impatto sulle partite, magari per un po' non li vedi ma poi hanno colpi capaci di decidere in qualsiasi momento le sfide importanti. Devo dire che sono contento di non doverli affrontare (ride, ndr). Lukaku? Ci ho giocato insieme ed è dotato di una fisicità straordinaria, strapotere fisico e capacità realizzativa incredibile. Come Thuram ha velocità e ottime conclusioni, oltre alla prestanza fisica. Di Lautaro che dire? Lui è un vero bomber e non lo scopriamo adesso, ma si sacrifica molto anche per la squadra. Un attaccante incredibile e fondamentale per l'Inter da vero capitano. Se dovessi scegliere con chi giocare ovviamente sceglierei Lautaro-Thuram dalla mia parte".