Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Maurizio Biscardi , giornalista, ha parlato così della sconfitta dell'Inter di ieri in Supercoppa: "I derby vinti così restano nella storia. Non si possono dimenticare. Perso così ha un altro valore. Era una partita vinta, non ti puoi appigliare all'errore arbitrale, hai preso tre gol dove hai sbagliato tanto, ma ha sbagliato tanto anche il Milan. Sicuramente avrà ripercussioni.

C'è una certa fragilità, lo dicono partite come questa o quella come con la Juve. Non è l'Inter dell'anno scorso come motivazioni. Come non è il Milan di Fonseca questo visto in Supercoppa. Inzaghi è riuscito a dare un gioco importante all'Inter, ma è anche ripetitivo. E se studiato bene, non riesce a trovare le contromosse. Un allenatore bravo, che sa leggere le partite, può trovare delle contromosse a quel gioco che non ha tante variazioni. Se supera questo limite, sarà un grande allenatore".