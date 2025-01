Persa la Supercoppa, l'Inter si ritrova a dover fare i conti con un calendario intenso e la necessità di ripartire subito per non mettere in discussione tutto quello che ha costruito nella prima parte della stagione. Nella trasferta in Arabia Saudita Inzaghi ha dovuto confrontarsi con gli infortuni di Thuram, Calhanoglu e Correa. De Vrij alla fine della partita ha manifestato un problema al flessore. Per lui dovrebbe trattarsi solo di crampi, scrive SportMediaset, confermando quanto vi abbiamo raccontato anche noi.

Bisseck non è uscito al meglio dalla gara contro il Milan e si attendono le valutazioni nelle prossime ore. Il suo recupero è importante anche perché non c'è ancora certezza sul rientro di Acerbi. Dovrebbe invece rientrare in gruppo a breve Pavard: anche del francese c'è bisogno là dietro, se non altro perché servono forze fresche per dare fiato a Bastoni. Thuram invece, che era rimasto in panchina in via precauzionale, dovrebbe recuperare per la sfida col Venezia. Quella da cui l'Inter deve ripartire.