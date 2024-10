Intervenuto ai microfoni di Prime, Yann Bisseck , difensore dell'Inter, ha parlato così verso la sfida di Champions League di questa sera contro lo Young Boys: "Tante partite? Il calcio è così, ci sono molte partite da giocare: ci sono tanti alti e bassi, è normale che i giocatori comincino a farsi male. Devi avere una squadra lunga per restare ad alti livelli, ma noi siamo in una buona forma, abbiamo molti giocatori forti pronti per giocare. Non ci sono scuse, è una situazione comune per tutti. Siamo pronti per le prossime sfide.

Il sintetico? Abbiamo fatto una sessione extra di allenamento per prepararci, ma non dobbiamo trovare scuse: bisogna preoccuparsi solo di giocare, il gioco sarà più veloce, potrebbe essere buono per noi in fase di possesso, vedremo. Alcuni nostri giocatori saranno abituati per esperienze passate: siamo forti, abbiamo giocatori tecnici e non dovrebbe essere un problema. Benito dice che siamo amici? Non ne ho idea, non so rispondere a questa domanda (ride, ndr)".