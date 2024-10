Yann-Aurel Bisseck, alla vigilia della gara contro lo Young Boys, ha parlato in conferenza stampa con Inzaghi e si è poi fermato anche ai microfoni di Inter Tv. Queste le parole del giocatore nerazzurro: «Che partita dovremo fare? Sarà dura come tutte le gare, ma siamo ben preparati e dobbiamo giocare come come sempre. Penso che se siamo più forti di loro, dobbiamo dimostrarlo in campo. Vedremo, speriamo di vincere».