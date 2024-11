Bonanni: “Roma, la maggior parte delle colpe è dei giocatori perché…”

"È stato assurdo che un allenatore come De Rossi, per quello che aveva fatto, sia stato esonerato dopo poche giornate. Aveva reso meno delle aspettative ma sembrava un gruppo comunque unito. Io pensavo dopo Firenze che la società mandasse via Juric per riprendere l'allenatore giusto, mi pare di aver capito che neanche ora hanno intenzione di ripensarsi a Daniele. La cosa mi lascia perplesso. E sono molto curioso di capire chi andranno a prendere. In questo momento alla Roma credo sia impossibile che un allenatore top accetti questa situazione. I giocatori però hanno la gran parte delle colpe. È stato palese che non volevano Juric e hanno fatto di tutto per mandarlo via".