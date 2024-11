Il difensore dell'Inter, assente dalla nazionale per scelta tecnica dagli Europei, è stato chiamato da Didier Deschamps per sostituire l'infortunato Wesley Fofana

Benjamin Pavard torna tra i convocati della Francia. Il difensore dell'Inter, assente dalla nazionale per scelta tecnica dagli Europei, è stato chiamato da Didier Deschamps per sostituire l'infortunato Wesley Fofana: sarà dunque a disposizione per gli impegni di Nations League contro Italia e Israele.